Yangın sonrası ceset bulundu: Manisa'da şüpheli olay

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çiftlik evinde çıkan yangında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

Yangın sonrası ceset bulundu: Manisa'da şüpheli olay

'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir çiftlik evinde ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürken, evin içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki Cem Karaca olduğu belirlendi.

Cenaze, kesin sebebinin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri olayla ilgili; E.B (33), O.D. (39) G.K.Ç. (23) isimli üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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