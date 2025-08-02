Yangın sonrası ceset bulundu: Manisa'da şüpheli olay
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çiftlik evinde çıkan yangında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir çiftlik evinde yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürken, evin içerisinde bir erkek cesedi bulundu.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki Cem Karaca olduğu belirlendi.
Cenaze, kesin ölüm sebebinin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri olayla ilgili; E.B (33), O.D. (39) G.K.Ç. (23) isimli üç şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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