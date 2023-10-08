Yangın tren yoluna sıçradı: Uluslararası lojistik tren seferi durdu

Edirne'nin Yıldırım Mahallesi Karakiraz mevkiinde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının tren yoluna sıçraması nedeniyle Bulgaristan Sofya’dan aldığı lojistik yükü götüren tren, yoluna devam edemedi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma işlemlerinin ardından TCDD'ye ait çekici tren, Avrupa’dan gelen lojistik konteynerleri alarak İstanbul istikametine devam etti.
Yangının çıkması sonucu itfaiyeye haber veren çiftçi Hasan Yıldırımlı, olay yerine gelerek son günlerde bu ve benzeri yangınların çok oluşmaya başladığını belirterek, "Yangın çıktığını görünce hemen itfaiyeye haber verdim. Kim ya da kimler neden yakıyor anlamadım” dedi.
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