Yangın tren yoluna sıçradı: Uluslararası lojistik tren seferi durdu

Yangının çıkması sonucu itfaiyeye haber veren çiftçi Hasan Yıldırımlı, olay yerine gelerek son günlerde bu ve benzeri yangınların çok oluşmaya başladığını belirterek, "Yangın çıktığını görünce hemen itfaiyeye haber verdim. Kim ya da kimler neden yakıyor anlamadım” dedi.