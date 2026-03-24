Yangın tüpü dolumunda işçiler zehirlendi: Ekipler olay yerinde
24.03.2026 16:23
IHA
Zehirlenen iki işçi tedavi altına alındı.
İstanbul Bağcılar'da yangın tüpü dolumu yapılan bir iş yerinde iki işçi gazdan zehirlendi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.