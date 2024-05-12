Yangın ve kazadan sonra itfaiyenin en çok uğraştığı konu: 40 ayda 2 bin 503 vakaya müdahale edildi

Yangın, trafik kazası, sel, intihar vakaları gibi olaylarda görmeye alışık olduğumuz itfaiye ekiplerinin en çok müdahale ettiği konulardan biri de yüzük kesme konusu oldu.



Şişen parmakları yüzükte sıkışın vatandaşların imdadına da itfaiye ekipleri yetişti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, son 40 ayda 2 bin 503 yüzük kesme işlemi yapıldı.