Yangın ve kazadan sonra itfaiyenin en çok uğraştığı konu: 40 ayda 2 bin 503 vakaya müdahale edildi

İstanbul’da itfaiye ekiplerinin yangın ve kazadan sonra en çok müdahale ettiği vaka, yüzük kesme oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı verilerine göre, son 40 ayda toplam 2 bin 503 yüzük kesme operasyonu yapıldı.

Yangın ve kazadan sonra itfaiyenin en çok uğraştığı konu: 40 ayda 2 bin 503 vakaya müdahale edildi

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Yangın, trafik kazası, sel, intihar vakaları gibi olaylarda görmeye alışık olduğumuz itfaiye ekiplerinin en çok müdahale ettiği konulardan biri de yüzük kesme konusu oldu.

Şişen parmakları yüzükte sıkışın vatandaşların imdadına da itfaiye ekipleri yetişti.

Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, son 40 ayda 2 bin 503 yüzük kesme işlemi yapıldı.

Yangın ve kazadan sonra itfaiyenin en çok uğraştığı konu: 40 ayda 2 bin 503 vakaya müdahale edildi - 1

ekipleri 2021 yılında 682, 2022’de 790, 2023’te ise 790 ve 2024’ün ilk 4 ayında 235 yüzük kesti.

Yüzük kesme işlemi için özel ekipmanlar kullanan itfaiye ekipleri bu iş için de eğitim alıyor.

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