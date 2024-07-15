Yangın 200 dekar alanı kül etti

Kırma Mahallesi'nde buğday ekili arazide çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çiftçilerin de yardımıyla söndürüldü.



Yangında Mehmet Karacan, Sait Karabay, Yusuf Karabay, Arslan Karabay, Arif Karabay, Ömer Etli, Rüsan Etli, Sabri Etli ve Ahmet Etli'ye ait 200 dekar buğday ekili alanda zarar meydana geldi.



Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.