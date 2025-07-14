Yangın 40 dönüm tarım arazisini kule çevirdi

Merkez ilçeye bağlı Ortaboğaz köyü mevkiinde tarlada balya yapım sırasında makineden kaynaklı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bölgedeki tarlaları sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

40 DÖNÜM ARAZİ KÜL OLDU

Yangında 25’i ekili olmak üzere toplam 40 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Tarlalarda bulunan balyalar ise küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.