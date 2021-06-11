Yangına giden itfaiye aracı devrildi: Yaralı itfaiye eri hayatını kaybetti

Beypazarı'nda çıkan yangına müdahale etmeye giderken yolda kaza yapan itfaiye aracında yaralanan 3 itfaiye erinden Reis Keçecioğlu, Sincan'da yoğun bakım tedavisi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Keçecioglu'nun vefat haberini, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş duyurdu. Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün acı bir kayıpla sarsıldık. Çok üzgünüz. Beypazarı'nda çıkan bir yangına müdahaleye giderken yaşanan trafik kazası sonucu kaybettiğimiz itfaiye eri mesai arkadaşımız Reis Keçecioğlu'na Allah'tan rahmet, yaralı 2 çalışma arkadaşımıza acil şifalar dilerim. Başımız sağ olsun" dedi.