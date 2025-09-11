Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı
Elazığ'da yangına giden itfaiye aracı şarampole yuvarlandı. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı.
Elazığ-Gözeli yolu 22’nci kilometresinde, Atayurt mevkisinde yangına takviye için giden Akçakiraz Belde Belediyesi’ne ait C.A. yönetimindeki itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada 1’i araçta sıkışan 2 itfaiye eri yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan itfaiye eri, meslektaşlarının yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Şarampolden sedyelerle çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
