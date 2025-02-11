Yangına giden itfaiye aracını durduran polislere soruşturma

Edirne'nin Korucu köyünde çıkan yangında 82 yaşındaki Fethiye Evren hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından yangına müdahale için köye giden itfaiye ekibini durduran trafik polisinin, ''Halk rahatsız oluyor, siren çalmayın" dediği iddia edildi. .



Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iki polis hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



VALİLİKTEN AÇIKLAM: SU TANKERİ DURDURULUP SORU SORULMUŞ

Valilikten yapılan açıklamada Korucuköy köyünde meydana gelen yangına müdahale için giden itfaiye araçlarından birinin polis ekiplerince durdurulması olayıyla ilgili açıklama yapılması gereğinin duyulduğu belirtildi.



Olayla ilgili polis memurları hakkında idari soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"10 Şubat günü saat 02.35 sıralarında Korucu köyünde meydana gelen ve bazı basın yayın organlarında yer alan olayla ilgili olarak açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Yapılan incelemede olay yerine intikal eden ilk aracın itfaiye aracı olduğu, olay yerine giden ikinci aracın ise takviye amaçlı su tankeri olduğu ve resmi görevlilerce 'yangının nerede olduğu' öğrenilmek üzere durdurulduğu anlaşılmıştır. Kamera kayıtları incelendiğinde ise olay yerine giden su tankerinin '37' saniye durdurularak soru sorulduğu tespit edilmiştir. Akabinde dün itibariyle durdurma olayıyla ilgili görevliler hakkında idari soruşturma başlatılmıştır."