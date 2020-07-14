Yangına giden arazöz devrildi: 2 ölü

İzmir'de yangına müdahaleye giden bir arazöz devrilmesi sonucu iki Orman Bölge Müdürlüğü personeli hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı 14.07.2020 - 18:19

Yangına giden arazöz devrildi: 2 ölü

İzmir'in Tire ilçesinde, makilik yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu Orman Bölge Müdürlüğü personeli 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi civarında makilik alandaki yangına müdahale için bölgeye sevk edilen Bayındır Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, Küçükkale mevkisinde devrildi.

Arazözdeki Nurullah Akbaş ve Ali Yılmaz kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Sedat Sagun ve Mustafa Genç, 112 Acil Servis ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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