Yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı

Ürkütlü köyü Asmalı mevkisinde bulunan arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve köy muhtarlığına ait itfaiye aracı ile Bucak Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.



Yangına ilk müdahaleyi yapan köy muhtarlığına ait itfaiye aracı alevlerin arasında kalarak yanmaya başladı.



Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle arazideki ve itfaiye aracındaki yangın söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi.