Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı

Yangın İnegöl'ün kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Samanlıkta çıkan yangın bir eve sıçradı ve kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



SALDIRIP ENGELLEDİLER



Yangın yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerine, itfaiye hortumunu isteyen mahalle halkından yaklaşık 15 kişi saldırdı. Saldırganlar nedeniyle ekipler yangına müdahale etmekte zorlandılar. Olay yerine gelen Jandarma Komutanlığı ekipleri saldırganları engellemek için havaya ateş açtı. Ekipler yangına dört bir yandan müdahale ederken, yangın sonucu 1 ev, 2 samanlık ve 3 kuruluk kullanılamaz hale geldi.



ŞİKAYETÇİ OLDULAR



İtfaiye ekipleri, kendilerine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu. Jandarma Komutanlığı ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.