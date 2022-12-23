Yangına müdahale ederken üstüne moloz düştü

Sakarya'da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangına müdahale eden 1 kişi yaralandı.

Yangına müdahale ederken üstüne moloz düştü

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Hendek'te bulunan Ortaköy Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çatı katının ahşap olması nedeniyle alevler bir anda büyüdü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇATI KATI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevlere müdahaleye yardım ederken çatı katından üzerine moloz düşen A.K. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 erlerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Bina sahibinin oğlu Mükremin Çay, yangının, kat kaloriferinin bacasından çıktığını düşündüğünü dile getirdi.

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