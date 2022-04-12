Yangına müdahale filosu güçleniyor: 20 uçak 55 helikopter geliyor

Türkiye, geçtiğimiz yıl Ege ve Akdeniz’de 139 bin 500 hektar ormanlık alanı yok eden yangınlarla mücadele için dev bir filo oluşturmaya hazırlanıyor.



Bu yıl orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla 3 olan uçak sayısı 20'ye, 19 olan helikopter sayısı ise 55'e çıkarılıyor.



5 amfibik uçak, 5 büyük tanker uçak, 10 küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için başlayan ihale süreci tamamlanmak üzere.

Orman yangınlarıyla mücadelede yer alacak hava araçlarının temini için ihaleyi bu yıl Savunma Sanayi Başkanlığı açtı.

Hava araçlarının teknik şartları yine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlendi.



Ancak kamu ihale yasasına tabi olmaması ve tek merkezden alım yapabilme gibi nedenlerle ihale sürecini Savunma Sanayii Başkanlığı üstlendi.

İHA'LAR DA KULLANILACAK



İhalede İspanya başta olmak üzere ülkeler dosya aldı.



Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin orman yangınları için hava aracı kiraladağı Rusya ve Ukrayna'nın sürece dahil olup olmayacağı henüz netleşmedi.



Orman Genel Müdürlüğü, bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede 8 İHA’yı da kullanacak.



Kara gücünü bin 359 arazöz, 692 iş makinesi ve 2 bin 270 ilk müdahale aracıyla kuran Orman Genel Müdürlüğü, ormanlardaki söndürme havuzu sayısını da 4 bin 300’e çıkardı.



2 021 yılındaki orman yangınlarında 21 bin personel görev yaparken,

Orman Genel Müdürlüğü'ne 8 bin yeni personel alınacak.



81 bin olan orman yangını gönüllüsü sayısı da 100 bine çıkarılacak.

