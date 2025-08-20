Yangına müdahaleye giden itfaiyeciler kaza yaptı: Beş yaralı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye ekibi kaza yaptı. Kazada beş itfaiye eri yaralandı.
Şırnak'ta kaza yapan itfaiye aracındaki beş itfaiye eri yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Direksikli köyü mevkisinde meydana geldi.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.
Yan yatan araçtaki beş itfaiye eri yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
