Yangına neden olan biçerdöver operatörü hakkında adli işlem

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, Merkez ilçesine bağlı Işıklar köyü Ayıtlıdere mevkisinde tarım arazisinde çıkan yangının ekiplerin çalışması sonucu söndürüldüğü belirtildi.



Yangının biçerdöverin çalışması sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı bildirilen açıklamada, yangına neden olduğu tespit edilen biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.