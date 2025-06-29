Yangına uykuda yakalandılar: 15 kişi dumandan etkilendi

Hasan Tütün Mahallesi’ndeki 5 katlı bir binanın 3'üncü katında dün gece saatlerinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, bir saatlik çalışma ile söndürüldü.

Dumandan etkilenen 15 kişi ise Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.



Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.