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Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aileyi komşuları kurtardı

Kırıkkale'de yangına uykuda yakalanan yabancı uyruklu 3'ü çocuk 5 kişilik aile, komşularının dikkati sayesinde kurtuldu.

Haberler - İHA 07.04.2022 - 06:15

Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aileyi komşuları kurtardı

, gece saatlerinde 'de Yaylacık Mahallesi 373. Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Valıd Shirzay'ın kiracı olarak oturduğu evin mutfağında, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Pencereden çıkan dumanları fark eden komşuları ise aileyi uyandırarak dışarı çıkmasını sağladı. Yabancı uyruklu Shirzay, yangını büyümeden kendi imkanlarıyla söndürdü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına uykuda yakalanan 3'ü çocuk 5 kişi, dumandan etkilendi. Sağlık görevlilerince ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından mutfakta bir süre soğutma çalışması yapıldı. Doğalgaz firma yetkilileri de vanaları kapatarak tedbir aldı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen aile ise polis ekiplerince özel bir otele yerleştirildi. Yangın sebebiyle evde maddi hasar meydana geldi.

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