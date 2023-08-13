Yangında alevler geceyi aydınlattı: 3 yaralı

Alınan bilgilere göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavak Mahallesi'nde bulunan bir evde ve evin yanındaki paletlerde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler evi ve paletleri alev topuna çevirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan üç kişiye ilk müdahale olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından yapıldı.



Polis ekipleri de çevre güvenliği alarak yangın mahalinde bulunan vatandaşları güvenli alana çıkardı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.