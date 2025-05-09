Yangında çakmak doldurma tüpleri patladı: Bir yaralı
Adıyaman'da bir evde yangın çıktı. Alevlerin sardığı evde patlayan çakmak doldurma tüpleri, bir kişinin yaralanmasına neden oldu.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan yangında patlayan çakmak doldurma tüpleri, bir kişinin yaralanmasına yol açtı.
Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde Cuma C.'ye ait evde yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Evi saran alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın esnasında ev içerisinde bulunan çakmak tüplerinde de patlamalar meydana geldi.
Çakmak tüplerinin patlaması sonucu ev sahibi Cuma C, yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.
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