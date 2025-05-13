Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye eri gözaltına alındı

T.G.'nin olaydan bir süre sonra F.T. ile nişanlandığı iddia edildi.

Polis, olayla ilişkili olabileceği şüphesi üzerine T.G.'nin nişanlısı hemşire olan F.T.'yi de gözaltına aldı.

T.G., evdeki yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?



Yeşil Mahalle'de 18 Mart'ta T.G.'nin evinde yangın çıkmış, eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti. T.G.'nin olay sırasında evde olmadığı belirtilmişti.