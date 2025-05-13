Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye eri gözaltına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinde çıkan yangında eşi ile iki çocuğunu kaybeden itfaiye eri ve kız arkadaşı, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye eri gözaltına alındı

Aydın'da Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 18 Mart'ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G.'nin evinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

T.G., evdeki yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı.

İTFAİYECİ VE NİŞANLISI GÖZALTINDA

Polis, olayla ilişkili olabileceği şüphesi üzerine T.G.'nin nişanlısı hemşire olan F.T.'yi de gözaltına aldı.

T.G.'nin olaydan bir süre sonra F.T. ile nişanlandığı iddia edildi.

Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye eri gözaltına alındı - 1 T.G. ve nişanlısı F.T.

Şüpheliler, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye eri gözaltına alındı - 2 Yangında ölen anne ve çocukları

NE OLMUŞTU?

Yeşil Mahalle'de 18 Mart'ta T.G.'nin evinde çıkmış, eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti. T.G.'nin olay sırasında evde olmadığı belirtilmişti.

Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye eri gözaltına alındı - 3

Gece mesaisinden dönen ve eşiyle iki çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli T.G., baygınlık geçirmişti.

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