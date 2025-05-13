Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye eri tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinde çıkan yangında eşi ile iki çocuğunu kaybeden itfaiye eri ve kız arkadaşı, gözaltına alındı. İtfaiye eri tutuklanırken, kız arkadaşı serbest bırakıldı.
Aydın'da Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 18 Mart'ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G.'nin evinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
T.G., evdeki yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı.
Polis, olayla ilişkili olabileceği şüphesi üzerine T.G.'nin nişanlısı hemşire olan F.T.'yi de gözaltına aldı.
T.G.'nin olaydan bir süre sonra F.T. ile nişanlandığı iddia edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, T.G.'nin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdi. Diğer şüpheli hemşire F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Yeşil Mahalle'de 18 Mart'ta T.G.'nin evinde yangın çıkmış, eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti. T.G.'nin olay sırasında evde olmadığı belirtilmişti.
Gece mesaisinden dönen ve eşiyle iki çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli T.G., baygınlık geçirmişti.
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