Yangın, saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Mahfesığmaz mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 katlı apartmanın 7’inci katında bulunan dairede alevler yükselmeye başladı. Apartman sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken daire içerisinde mahsur kalan anne ve 2 çocuğu kurtarıldı. Anne ve iki çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Yaklaşık yarım saatlik soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. İtfaiye yetkilileri yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yanan daire ise kullanılamaz hale geldi.
Yangında mahsur kalan anne ve çocukları kurtarıldı
Türkiye
Adana’da 9 katlı apartmanın 7’inci katında çıkan yangında mahsur kalan 2’si çocuk 3 kişi kurtarıldı. Yanan apartman dairesi ise kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Mahfesığmaz mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 katlı apartmanın 7’inci katında bulunan dairede alevler yükselmeye başladı. Apartman sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken daire içerisinde mahsur kalan anne ve 2 çocuğu kurtarıldı. Anne ve iki çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.