İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mahallesi İnce Sokak’ta 3 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp evi sardı. Çevredekiler, dairenin çelik kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı ancak başaramadı. Dairede bulunan iki kadın ise can havliyle balkona çıktı.

Aşağıda bulunan vatandaşlarda balkonun hizasına battaniye açtı. İki kadın, aşağıya açılan battaniyenin üzerine atladıKadınlardan biri battaniyenin kenarına düşerek yaralandı.

Dumandan da etkilenen iki kadın, vatandaşlar tarafından olay yerine çağırılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.