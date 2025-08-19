Yangında mahsur kalan küçük Asaf yaşam mücadelesini kaybetti

Hatay'da yaşadıkları evde çıkan yangında mahsur kalan 3 yaşındaki Asaf Şahbaz, kaldırıldığı hastanede 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yangında mahsur kalan küçük Asaf yaşam mücadelesini kaybetti

Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı.

Yangında anne ve 3 yaşındaki Asaf Şahbaz mahsur kaldı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ederken dumandan etkilenen anne ve baygın olan 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi olan 3 yaşındaki Şahbaz, kaldırıldığı hastanede 7 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Yangında mahsur kalan küçük Asaf yaşam mücadelesini kaybetti - 1 Şahbaz’ın cenazesi Kırıkhan Asri Mezarlığına defnedildi.

Yaralı olarak kurtarılan annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...