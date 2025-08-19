Yangında mahsur kalan küçük Asaf yaşam mücadelesini kaybetti

Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı.



Yangında anne ve 3 yaşındaki Asaf Şahbaz mahsur kaldı.



Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler yangına müdahale ederken dumandan etkilenen anne ve baygın olan 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.



Hayati tehlikesi olan 3 yaşındaki Şahbaz, kaldırıldığı hastanede 7 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.