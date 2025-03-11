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Yangında mahsur kalan yaşlı kadın can verdi

İstanbul Bağcılar'da 4 katlı binanın giriş katındaki yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Yangında mahsur kalan yaşlı kadın can verdi

, Fatih Mahallesi 1822 Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Daireden dumanların çıktığını görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde tek yaşayan Salih Polat'ı hareketsiz yatarken gördü. İtfaiye ekipleri Polat’ı evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Polat ambulansta yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis ekipleri çalışma başlattı.

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