Yangında sabotaj şüphesi: Benzin bidonuyla yakalandı

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Harmancık ilçesi Ballısaray Mahallesi’nde yaşayan şüpheli, aracını önüne park ettiği Topbaşı Mahallesi’ndeki öğrenci pansiyonundan çıkarken gözaltına alındı.



Ufuk A.’nın park halindeki aracının bagajında benzin bidonu gören vatandaşlar, tepki gösterip şüpheliyi linç etmek istedi.



Polis kalabalığı güçlükle sakinleştirdi. Mahalleli, şüphelinin bacağı ve kolundaki yanıkların orman yangını çıkarırken meydana geldiğini iddia etti. Şüpheli ise bacağı ve kolunun evde yandığını öne sürdü.



BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Ufuk A.'nın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.



Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır.



Adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." dedi.



Bakan Tunç, 26 Haziran’dan bu yana farklı illerde çıkan orman yangınları hakkında başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21’inin tutuklandığını duyurdu.