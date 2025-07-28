Yangında sabotaj şüphesi: Benzin bidonuyla yakalandı
Bursa Orhaneli'nde alevlerin tekrar yükselmeye başladığı bölgede vatandaşların şikayeti üzerine aracında benzin bidonu bulunan Ufuk A. gözaltına alındı. Eski asker olduğu iddia edilen şüpheliyi linçten polis kurtardı.
Bursa’nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün çıkan ve kısmen kontrol atına alındıktan sonra bugün yeniden alevlenen orman yangınla mücadele devam ediyor.
Alevlerin tekrar yükselmesiyle Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Gedikören ve Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
ESKİ ASKER İDDİASI
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürerken, vatandaşlar ormanlık alanda aracının kasasında benzin bidonu bulunan bir kişiyi polise şikayet etti. 30 yaşındaki Ufuk A. gözaltına alındı.
Ufuk A.’nın, eski asker olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği öne sürüldü.
LİNÇTEN POLİS KURTARDI
Harmancık ilçesi Ballısaray Mahallesi’nde yaşayan şüpheli, aracını önüne park ettiği Topbaşı Mahallesi’ndeki öğrenci pansiyonundan çıkarken gözaltına alındı.
Ufuk A.’nın park halindeki aracının bagajında benzin bidonu gören vatandaşlar, tepki gösterip şüpheliyi linç etmek istedi.
Polis kalabalığı güçlükle sakinleştirdi. Mahalleli, şüphelinin bacağı ve kolundaki yanıkların orman yangını çıkarırken meydana geldiğini iddia etti. Şüpheli ise bacağı ve kolunun evde yandığını öne sürdü.
BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Ufuk A.'nın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır.
Adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." dedi.
Bakan Tunç, 26 Haziran’dan bu yana farklı illerde çıkan orman yangınları hakkında başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21’inin tutuklandığını duyurdu.
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