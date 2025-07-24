Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı: Son anlarına kadar mücadele etmişler!

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan yangın, Afyonkarahisar sınırlarına kadar ilerledi. Yangına müdahale eden 5'i orman işçisi ve 5 AKUT görevlisi, dün akşam alevler arasında kalarak hayatını kaybetti.

Şehit işçiler Sercan Utni, Hilmi Şahin, Eyüp Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel ile AKUT gönüllüleri Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan'ın bölgedeki mücadeleleri ise kamera kayıtlarına yansıdı.

Görüntülerde ekibin son anlarına kadar yangını söndürmek için mücadele ettiği görüldü.

Ekibin ölmeden önce çekilen bu son görüntüleri yürekleri dağladı.