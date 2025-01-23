Yangında tüm ailesini kaybetti! Acılı baba yaşadıklarını anlattı: Kaydı gitti ellerimden

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.



Sömestr tatili için TED İstanbul Koleji 9. sınıf öğrencisi Alican, 6. sınıf öğrencisi Elif Nas ve eşi Ebru Boduroğlu'yla birlikte Kartalkaya Grand Kartal Otel'e tatile giden Mete Tunç Boduroğlu hayatının en büyük acısını yaşadı. Otelde çıkan büyük yangında iki çocuğunu ve eşini kaybeden Boduroğlu o anları anlattı.



"ODALARI KIRA KIRA GİDİYORDUK"



Yangından kurtulmak için ailesiyle büyük bir mücadele verdiklerini anlatan Boduroğlu, "Odaları kıra kıra gidiyorduk. Başka insanlar da vardı, az olan yerlerde camlar da kırılmadı. Camı kırılmamış odayı buldum, Alican'ı cama çıkardım. Tırabzana tutunuyordu. Camı silen kadın gibi tutunuyordu" dedi.



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"KIZ ÖLÜNCE, KIZI İÇERİYE ALDIM..."



Kızı Elif ve eşi Ebru'nun da aynı şekilde cama tutunduğunu söyleyen baba Boduroğlu, "Elif dayanamadı... Baktım olacak gibi değil bu sefer Ebru'yu çıkardım, o da çıktı. Rüzgar nereden eserse duman da yön değiştiriyordu. Alican'a dedim gel seninle yana geçelim dedim. "Baba ben çok kötüyüm" dedi, gel sarıl dedim. Ben kendimi tamamen suya sokmuştum. O da bana sarıldı. Yan odaya gittik, bir çocuk ağlıyordu. Bebek... Onu aldım, cama çıktım. Sağ tarafta ben vardım, sağ kolda kız vardı. Solda da Alican 'Baba kollarım ağrıdı' dedi. Oğlum dayan bekle dedim. Kız ölünce, kızı içeriye aldım..." ifadelerini kullandı.



"YERE ÇAKILDIM, 6 KAT AŞAĞIYA DÜŞTÜM"



Boduroğlu, "Alican'ı kucağıma aldım, alt kata attım. Alican üstümde olduğu için bazı kemiklerimi kırdım. Sonra Alican kaydı gitti, yarım saat sonra o gidince ben de aşağıya atladım. Yere çakıldım, 6 kat aşağıya düştüm. Alican yaşıyordu, yanımda. Kafası yarılmıştı." dedi.



Boduroğlu'nun Ataşehir’deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor.