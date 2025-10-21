Yangından dönen itfaiye aracı devrildi: Yaralılar var

Adana'nın Ceyhan ilçesi Kurtpınar Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra 2 arazöz ve 1 su tankı sevk edildi.



Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle tek katlı evdeki yangın söndürüldü.



Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından merkeze dönmek üzere yola çıkan 01 BT 461 plakalı arazöz aynı mahallede şarampole devrildi.



Yaralanan iki itfaiye eri, ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.