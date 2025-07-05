Yangından etkilenen eşeğe oksijen maskeli tedavi
Ödemiş'teki yangından etkilenen çok sayıda hayvan arasında yer alan bir eşeğe maske takılarak oksijen tedavisi uygulandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde geniş bir alanda etkili olan ve güçlükle kontrol altına alınan orman yangınından birçok hayvan da etkilendi.
Bölgede yer alan birçok çiftlikte bulunan kuzu, keçi, inek, eşek, kedi ve köpekler korunaklı yerlere taşındı.
Birçok hayvansever, can dostları için seferber oldu. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri, Suçıktı Köyü’nde saha taraması yaparken yangından zarar görmüş eşeğe ulaştı.
Ayakları ve ağız çevresi yanmış, dumandan etkilendiği görülen eşeğe, oksijen tedavisi uygulandı.
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