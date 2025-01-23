Yangından kurtulan otel personeli anlattı: İnsanlar çocuklarını aşağıya atmak zorunda kaldı

"YARDIM ÇIĞLIKLARINA CEVAP VEREMEDİK"

Alevlerin otelin içerisinden hızla yukarıya doğru yayıldığını kaydeden Gezici, şöyle konuştu:

"Yangın ilk çıktığı zaman uyuyorduk. Saat 03.00 civarı gibi uyandık. Dışarıya çıktığımızda çok kötü bir görüntü vardı. Buraya geldiğimizde kıyamet gibi görüntü vardı. Otel zaten ortadan yanmış, yukarıya doğru çok kötü bir şekilde ilerliyordu. Camdan atlayanlar için yastık ve yorganlarımızı götürdük. 12’inci kattan kadın bir hemşirenin atlamasını görmek zorunda kaldım, hayatını kaybetti." dedi.