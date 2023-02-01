Yangını söndürmeye gelen ekipler çekyat içinde kadın cesedi buldu

İstanbul Ataşehir'de yangın ihbarı yapılan bir adreste, çekyat içerisinde yanmış ve vücudunda kesikler olduğu belirlenen kadın cesedi bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, evde yaşadıkları öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı.

Yangını söndürmeye gelen ekipler çekyat içinde kadın cesedi buldu

Ataşehir'de, 4 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı.

Yangını söndürmek için adrese gelen itfaiye ekipleri, evdeki çekyatın içinde yanmış bir kadın cesedi buldu. Ekipler, çekyatın yanında bir de balta olduğunu fark etti. 

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de evde inceleme yaptı.

Yangını söndürmeye gelen ekipler çekyat içinde kadın cesedi buldu - 1

2 GÖZALTI

Yapılan incelemede kadının vücudunda kesiklerin bulunduğu ve yangından hemen önce evden yabancı uyruklu bir kişinin ayrıldığı tespit edildi.

Polis, çalışma sonucu evde yaşadıklarını belirlediği 2 kişiyi gözaltına aldı. Kimliği henüz belirlenemeyen kadının cesedi adli tıp kurumuna sevk edildi.

Yangını söndürmeye gelen ekipler çekyat içinde kadın cesedi buldu - 2 Yangın öncesi evden çantayla ayrılan şüpheli güvenlik kamerasıyla tespit edildi.

"2 GÜN ÖNCE ÖLDÜRMÜŞLER"

Yaşanan olayı anlatan Hayriye Aktaş, “Duyduğum kadarıyla 2 gün önce öldürmüşler, şişmiş. Şişince halıya sarıp yakmışlar. Yabancı uyrukluymuş.” dedi

TÜRKİYE HABERLERİ

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