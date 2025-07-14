Yangının ilerlediği okul son anda kurtuldu

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde koruluk alanda çıkan yangın okul binasını tehdit etti. Ekiplerin müdahale ettiği yangın okula metreler kala söndürüldü.

Yangının ilerlediği okul son anda kurtuldu

Dursunbey ilçe merkezinde koruluk alanda çıkan itfaiyeye ve orman ekiplerine zor anlar yaşattı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen yangın, Dursunbey Sarı Hoca Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni tehdit etti. Arazözlerle müdahale edilen yangın, liseyi tehdit ederken, bina önünde çok sayıda ekip alevlerin okula ulaşmasını engelledi.

Yangın büyüdü; dumanlar yolu sardı, beş araç birbirine girdi

Yangın büyüdü; dumanlar yolu sardı, beş araç birbirine girdi

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...