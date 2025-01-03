Yangının ortasında kaldılar: İki küçük çocuk can verdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken evdeki 1 ve 3 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti.

Yangının ortasında kaldılar: İki küçük çocuk can verdi

ilçeye bağlı kırsal Dereli Mahallesi'ndeki 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına 5 araç ve 11 personelle müdahale ederek söndürdü.

Yangının ortasında kaldılar: İki küçük çocuk can verdi - 1

KÜÇÜK ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin yaptığı incelemelerde evin ikinci katında Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın (1) kardeşlerin cansız bedenleri bulundu.

Taşkın kardeşlerin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...