Yangının ortasında temizlik kurtardı

Küle dönen ağaçların arasında bir zeytinlik...



Neredeyse hiç zarar görmemiş. Nedeni ise tarlanın sürülmüş ve temizlenmiş olması.



Dedesinden kalma zeytinlikte çalışan Aytaç Kök, yangının boyutunu gördüğünde endişelense de, korktuğu başına gelmedi.



Önceden yaptığı temizlik sayesinde kuru otların tutuşup zeytin ağaçlarını da yakmasını engelledi.



Yangını başlarken gördüğünü ama yapılacak bir şey olmadığını ifade eden Kök, "Uzaktan izledim, kesin tarla gitti dedim ama allaha şükür az zaiyatla kurtardık." dedi.