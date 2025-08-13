Yangının ortasında temizlik kurtardı
Çanakkale'deki orman yangınında çok sayıda tarla ve bahçe de küle döndü. Ancak bir çiftçinin zeytinliği, kısa süre önce yaptığı zemin temizliği sayesinde zarar görmedi. Aytaç Kök, tarlasını yangından nasıl kurtardığını anlattı. (Haber: Sinan Kunter Kamera: Muhammet Tarakçı)
Küle dönen ağaçların arasında bir zeytinlik...
Neredeyse hiç zarar görmemiş. Nedeni ise tarlanın sürülmüş ve temizlenmiş olması.
Dedesinden kalma zeytinlikte çalışan Aytaç Kök, yangının boyutunu gördüğünde endişelense de, korktuğu başına gelmedi.
Önceden yaptığı temizlik sayesinde kuru otların tutuşup zeytin ağaçlarını da yakmasını engelledi.
Yangını başlarken gördüğünü ama yapılacak bir şey olmadığını ifade eden Kök, "Uzaktan izledim, kesin tarla gitti dedim ama allaha şükür az zaiyatla kurtardık." dedi.
