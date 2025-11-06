Yangınla mücadele filosu büyüyor | Bakan Yumaklı: 2026 ve 2027'de 8 uçak, 2028'de 8 helikopter alınacak

Orman yangınlarıyla mücadele için filo genişletiliyor.

NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “2026 yılında 4 tane uçak alacağız, 2027'de 4 uçak alacağız. 2028'de de TUSAŞ'la olan anlaşmamız var; ağır sınıf helikopter 8 tane. TUSAŞ 2028'e de bunları envanterimize ilave etmiş olacak. Biz ihtiyaç duyulduğu anda tereddütsüz o ihtiyaçlarımızı tamamlıyoruz. Bunda bir beis yok.” dedi.

ORMAN İŞÇİLERİNE SÖZLEŞME

4 bin 500 orman işçisinin sözleşmesinin uzatılacağını da açıklayan Bakan Yumaklı “Ayrılanlar emekli olanlar vesaire onların yerine biz ihtiyacımız olan arkadaşlarımızı dahil ediyoruz ama en büyük alımlardan biri geçen yıl oldu çünkü EYT sebebiyle çok ayrılık oldu. Geçici olan arkadaşlarımızı da ihtiyaca göre uzatmakla ilgili çalışma yapıyoruz.” diye konuştu.

"7 BİN FAZLA ORMAN YANGINI ÇIKTI"

Yumaklı, bu yıl 7 binden fazla orman yangınıyla mücadele ettiklerini de şu sözlerle anlattı:

“Yangınların yüzde 90’ı ormanın dışında çıktı bunun yüzde 60’ı arkadaşlarımız tarafından ormana sirayet etmeden söndürüldü. .Zorlu bir süreç oldu. Yangınların çıkış sebepleri çok muhtelif; yüzde 96’sı doğrudan ya da dolaylı insan kaynaklı.”

ŞAP HASTALIĞI AÇIKLAMASI

Bakan Yumaklı, şap salgınının kontrol altına alındığını, Türkiye'de üretilen aşılar sayesinde aşılama oranının yüzde 90'ı aştığını da söyledi.

11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ

Bakan Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında NTV Ankara binasının bahçesine bir toros sediri fidanı da dikti.

“11 Kasım'da bundan binlercesini milyonlarcasını toprakla buluşturacağız.” diyen Yumaklı “Buradan bütün vatandaşlarımıza da NTV vasıtasıyla bir duyuruda bulunalım. 11 Kasım'da vatandaşlarımızı 7'den 77'ye ekimin yapılacağı ağaç ve fidanların ve tohumların ekileceği alanlara bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.