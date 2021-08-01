Yangınlar 2 kentte devam ediyor: Bodrum'daki yangın kontrol altına alındı

Marmaris'teki yangına müdahalenin devam ettiğini anlatan Bakan Pakdemirli, "Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz. Aktif sahada tüm teknolojiyi kullanan bir kurumuz. Tahmin ediyorum kamuda bizim kadar başka teknolojiyi kullanan kurum da yoktur" diye konuştu.



Hava sıcaklıklarına da değinen Pakdemirli, "1 Ağustos'ta saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım" dedi.



Teşkilat olarak her zaman fidan dikimine önem verdiklerine dikkati çeken Pakdemirli, "5,5 milyar fidan dikmiş bir teşkilatın başı olarak ilk yağmurlarla bir giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz" diye konuştu.



THK'nin uçaklarına ilişkin soruya Pakdemirli, "Artık eskimiş, miadı dolmuş herhangi bir uçağı kullanma lüksümüz yok. Bir ağaca paha biçemeyiz" karşılığını verdi.



MUĞLA

Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 4 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde etkili oldu.



Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen 12 helikopter ve 3 uçak, yangınlara havadan müdahale ediyor.



Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına destek veriyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.



Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.



BODRUM'DAKİ YANGIN KONROL ALTINA ALINDI

Bakan Pakdemirli, "Muğla Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" açıklamasını yaptı.

BODRUM'DA İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ



Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bodrum'a bağlı 60 hanenin bulunduğu Gökpınar Mahallesi ile 85 haneli Mazı Mahallesi ve Armutçuk mevkisine ulaştı.



Yangın nedeniyle 2 mahallenin büyük kısmı tahliye edilirken, alevlere çok sayıda ekip müdahalede bulunuyor.



Çevredekilerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.



2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ



Yangınla mücadele sürerken Manavgat'tan acı haber geldi. Manavgat'ta Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında orman yangınına müdahale eden arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı. Arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.



Bölgede yapılan araştırma sonucu 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.



ANTALYA



Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangınlarına gün içinde havadan yoğun müdahale devam ediyor.



İlçedeki Ulualan mevkisinde kurulan Manavgat Yangın Yönetim Merkezi alanında, yangına müdahale etmek için hava araçları hazır bekletiliyor.



Pilotlar ve ekipleri, günün ağarmasıyla hava araçlarının başına geçerek gerekli bütün hazırlıkları tamamlıyor.



Alevleri söndürmek için su tankları, yangın bölgesine en yakın su kaynağı olan deniz, gölet, baraj ve havuzdan dolduruluyor.



Ardından uçak ve helikopterler gün içinde birçok iniş kalkış yaparak yangına müdahale ediyor.



İki saatte bir yakıt ikmali yapan ekipler, gün batımına kadar aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.



Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.



Kepezbeleni Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz gecesi çıkan yangında söndürme çalışmaları sürüyor. Hocaköy Mahallesi'ne kadar ilerleyen alevler, rüzgarın da etkisiyle komşu mahalleler için risk oluşturdu. Yangın, bölgedeki Gülen Dağ'da etkisini sürdürüyor.



Gece boyunca karadan yapılan müdahaleye sabah saatlerinden itibaren havadan da başlandı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.



Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, yangınlarla mücadelenin yoğun şekilde sürdüğünü söyledi. Ekiplerin cansiperane çalıştığını ifade eden Hülür, "Kepez ve Hocaköy'deki yangınları sabaha karşı kontrol altına aldık ancak söndürme çalışmaları halen devam ediyor. Güneykaya Mahallesi'ne yönelik bir tehdit var, yangının yayılmaması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor." dedi.



GAZİPAŞA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bakan Pakdemirli, "Antalya Gazipaşa yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" açıklamasını yaptı.



MERSİN



Mersin'in Silifke ilçesinde 3 gün önce başlayıp Gülnar ilçesine de sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.



İlçede 29 Temmuz'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını, dün şiddetli rüzgar nedeniyle Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırına yayılıp gece boyunca etkisini sürdürdü.



Alevlerin çeşitli noktalara sıçramasıyla bölgeye takviye ekipler yönlendirildi.



Ekiplerin gün ağarıncaya kadar karadan müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.



Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.



YANGIN SÜRECİ



Silifke'de 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.



Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerinde de etkili olan orman yangını, dün önce Akdere mevkisi, daha sonra Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırındaki ormanlık alana kadar yayılmıştı.



ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM