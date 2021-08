Yangınlarda son durum: Muğla'daki yangın Aydın Çine'ye sıçradı

Yurt genelinde birçok ilde art arda çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Temmuz'dan itibaren başlayan yangın sürecinin 9 günü aştığını belirtti.

44 ilde çıkan 208 orman yangınının 196'sının kontrol altına alındığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''5 ilimizdeki 12 yangının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bu illerimiz büyükşehir olarak başta Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli illerimiz. Şu anda buralarda yoğun bir yangın söndürme çalışmalarımız var'' diye konuştu.

ORMAN YANGINLARINDA İL İL SON DURUM

MUĞLA

Muğla'da farklı aralıklarla çıkan 5 yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.



Muğla Belediyesi tarafından hazırlanan 'yangınlarda son durum' tablosunda farklı noktalarda devam eden ve kontrol altına alınan yerler paylaşıldı.

Yangın bölgesinde 4 uçak, 15 helikopter, 233 arazöz, 97 iş makinesi, çok sayıda itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor. Ayrıca yangın bölgelerinde bin 533 orman personeli görev yapıyor.

Kentteki yangın söndürme çalışmalarına, Azerbaycan'dan bir helikopter ve uçak ile 105 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile İspanya'dan 2 yangın söndürme uçağı destek veriyor.

Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor. Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını da kontrol altına alabilmek için çalışma yürütülüyor.



Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor. Bölgede günün ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla da müdahaleye başlandı.

Muğla/Köyceğiz

Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 3 gün önce başlayan ve Menteşe ilçesine ulaşan yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriliyor.



Yangının etkili olduğu 2 ilçe arasındaki ormanlık alanlarda bulunan bazı mahalleler tedbir amaçlı tahliye edildi.

YENİKÖY TERMİK SANTRALİ'NDE ÖNLEM ALINDI



Milas ilçesinde devam eden yangınlar nedeniyle Yeniköy Termik Santrali'nin çevresinde yangın ihtimaline karşı gerekli önlemler alındı.

Yeniköy Termik Santrali

KÖYCEĞİZ'DE 5 MAHALLE BOŞALTILDI



Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, Çayhisar, Zeytinalanı, Pınarköy, Sazak ve Çövenli mahallelerini etkisi altına aldı.



Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle 5 mahalle tedbiren boşaltıldı. Mahalle sakinleri araçlarla güvenli bölgeye gitmeye başladı.



Ekiplerin, bölgedeki yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor. Yangın, Sazak Mahallesi'nde de etkisini sürdürüyor.

ANTALYA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.

Manavgat'taki yangın 28 Temmuz'da, Gündoğmuş'taki yangın ise ondan bir gün sonra başlamıştı.

Antalya/Gündoğmuş

AYDIN

Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerinde çıkan orman yangını 4 gündür sürüyor.

Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, günün ilk ışıklarıyla birlikte 1 helikopterle de destek veriliyor.

Aydın/Karacasu

Havadan müdahalenin yanında karada da çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikserleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



Bozdoğan ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Beylikdere mevkisinde ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangına karadan çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle müdahale edilmeye başlandı. Havadan da uçak ve helikopterler söndürme çalışmalarına destek veriyor.



Öte yandan, Muğla'nın Yatağan ilçesinde devam eden yangın, rüzgarın etkisiyle Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'ne ulaştı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Aydın / Çine

"YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDER BOYUTA DOĞRU İLERLİYOR"



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Çine ilçesindeki orman yangınının yerleşim yerlerini tehdit eder boyuta geldiğini, Bozdoğan ilçesindeki yangının ise yayılmadan devam ettiğini söyledi.



Vali Aksoy, Bozdoğan ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'ndeki yangın alanında incelemede bulunduktan sonra kentte devam eden orman yangınlarına ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.



Yangınlara, karadan ve havadan çok sayıda ekiple müdahale edildiği bilgisini veren Aksoy, "Altıntaş Mahallesi kırsalında bugün öğle saatlerinde bir orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahaleler yapıldı. Şu an için 'Tam olarak kontrol altına alındı.' diyemiyoruz. Bütün kurum ve kuruluşlarımız, vatandaşlarımız yangına müdahale etti. Şu an çok yayılan bir şekilde devam etmiyor. Temennimiz bir an önce kontrol altına alabilmek" diye konuştu.



Aksoy, Çine ilçesindeki yangının da büyüdüğüne dikkati çekerek "Çine'deki yangın devam ediyor. Ben de şimdi oraya gidiyorum. Yerleşim yerlerini tehdit eder boyuta doğru ilerliyor" dedi.



ISPARTA



Sütçüler ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda başlayan yangının söndürülmesi için ekipler, büyük çaba gösteriyor.



Bölgedeki yangına gün içinde toplam 8 helikopterle müdahale edildi, karadan da soğutma çalışmaları yürütülüyor.



Yangına gece görüşlü helikopterlerle de müdahale edildi. Yangınlara müdahale için Ukrayna'dan getirilen 4 helikopterden 2'si Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.



DENİZLİ



- Güney ilçesindeki yangına müdahale sürüyor.

