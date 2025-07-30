Yangınlarda zarar gören enerji hattı onarılıyor

Bursa'daki orman yangınları, bazı noktalarda elektrik altyapısını da etkiledi. Yangından etkilenen bölgelerde, şebekenin kontrol ve onarım çalışmalarına başlandı.

Yangınlarda zarar gören enerji hattı onarılıyor

'da yangın bölgesinde, enerji hatlarının onarılmasına başlandı.

Gürsu, Kestel, Orhaneli- Harmancık’ta çıkan yangınlarda UEDAŞ’ın saha ekipleri görevini sürdürüyor. Şirket faaliyet gösterdiği Bursa’da yangından etkilenen bölgelerde, şebekenin kontrol ve onarım çalışmalarına başladı. Aynı zamanda yangında görevli ekiplerin toplanma alanlarına da sepetli araçlarla projektör ve jeneratör desteği sağlanıyor.

AFAD İLE KOORDİNELİ ÇALIŞMA

UEDAŞ, AFAD ile koordineli olarak hızlı bir şekilde yangından etkilenen ve etkilenme riski bulunan bölgelerde kontrollü enerji kesintileri uyguladı.

Sahaya yönlendirilen teknik ekipler tarafından hasar tespit çalışmaları ve müdahaleler yapıldı.

Gürsu, Kestel, Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Harmancık’ta yapılan şebeke hasar tespitlerinin ardından enerji şebekeleri kademeli olarak yeniden devreye alındı.

Enerji arzının can ve mal güvenliği açısından kritik önem taşıdığı süreçte UEDAŞ, şebekesinin tüm kontrol, kumanda ve izleme faaliyetlerini aralıksız takip ediyor.

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