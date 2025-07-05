Yangınların acı bilançosu: İzmir ve Bilecik'te 415 bina yandı

DÖRT ŞEHİRDE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA DİKKAT Bakan Kurum, önümüzdeki günlere ilişkin önemli bir uyarıda da bulundu. Yeni haftada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağını kaydeden Kurum, orman yangını tehdidinin artacağını söyledi. Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya'da sıcaklıkların daha da artması nedeniyle gerekli tedbirlerin alınacağını belirten Kurum, vatandaşlara duyarlı olunması konusunda çağrıda bulundu.

"TÜM İHTİYAÇLAR TAKİP EDİLİYOR"

Kurum'un açıklamaları şöyle:



"Hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Hasar tespit çalışmalarıyla birlikte bina ve eşya hasarlarıyla ilgili olarak tüm ihtiyaçlar devletimizin ilgili birimleri tarafından takip edilmekte. Şu ana kadar yangınlar çerçevesinde vatandaşlarımızın hesaplarına yaklaşık 16 milyon lira yatırılmış, kira ve taşınma yardımları ödenmektedir.

"YANGINLARDA 415 BİNA YANDI"



Bilecik, Manisa, İzmir, Aydın, Antalya, Hatay, Adana ve Isparta'da yangınlardan etkilenen toplam bina sayısı bin 168'e ulaşmıştır. İzmir ilimizde Bornova, Buca, Çeşme, Ödemiş, Gaziemir ve Seferihisar'da hasarlar meydana gelmiştir. 13 mahallede 619 bina incelenmiştir. 254 binamız yıkık ya da ağır hasarlıdır.



Bilecik'te de hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Gölpazarı'nda 73 bina, Osmaneli'nde 40 bina yangından etkilendi. Bilecik genelinde 133 ev ve iş yerinde yangın sebebiyle ağır hasarlı ya da yıkılmış olarak tespit edildi.



İzmir ve Bilecik'te toplamda 415 ev ve iş yeri maalesef yandı.

"BİR YIL İÇİNDE TESLİM EDECEĞİZ"

Antalya'da Muğla'da orman yangınlarında bir yıl içerisinde konutuyla, ahırıyla evlerimizi teslim ettiysek, İzmir'de de, Bilecik'te de tüm vatandaşlarımıza aynı anlayışla hizmetlerimizi yapacağız. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde burada faaliyetler başlayacak ve bir yıl geçmeden vatandaşlarımıza evlerini teslim ediyor olacağız."