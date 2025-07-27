Orman yangınları: 33 ilde 21 kişi tutuklandı

Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadedele sürüyor.



Bir yandan da yangınların çıkış sebebine ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

Orman yangınlarının 4. gününde devam ettiği Karabük'te inceleme yapan, yetkililerden bilgi alan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu soruşturmalara ilişkin verileri paylaştı.



26 Haziran'dan bu yana 33 ilde adli soruşturmalara konu olan yangınların meydana geldiğini belirten Tunç, gerek dikkatsizlik ve özensizlik gerek kasten, gerekse farklı sebeplerle yangın çıkmasına sebebiyet verenlerle ilgili adli işlem yapıldığını söyledi.



Bakan Tunç, hakkında işlem yapılan 97 şüpheliden 21'in tutuklandığnı 47'si hakkında da adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.