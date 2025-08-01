Yanıcı madde taşıyan TIR şarampole devrildi: Araçta yangın çıktı

Aksaray-Ankara Karayolu Topakkaya mevkiinde yanıcı madde yüklü TIR şarampole devrildi. Kaza sonrası araçta yangın çıktı.

Yanıcı madde taşıyan TIR şarampole devrildi: Araçta yangın çıktı

- Karayolu Topakkaya mevkiinde araç motor yağı ve araç yedek parçası yüklü TIR şarampole devrildi.

TIR'da yüklü yanıcı maddeler alev aldı.

Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken yangını söndürme çalışması devam ediyor.

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