Yanıcı madde taşıyan TIR şarampole devrildi: Araçta yangın çıktı
Aksaray-Ankara Karayolu Topakkaya mevkiinde yanıcı madde yüklü TIR şarampole devrildi. Kaza sonrası araçta yangın çıktı.
Aksaray-Ankara Karayolu Topakkaya mevkiinde araç motor yağı ve araç yedek parçası yüklü TIR şarampole devrildi.
TIR'da yüklü yanıcı maddeler alev aldı.
Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken yangını söndürme çalışması devam ediyor.
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