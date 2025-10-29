Yanına yıldırım düşen şahıs yaralandı
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde hayvan otlatan sürü sahibi, yanına yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.
Olay, Karakoçan ilçesi Bazlama köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürü sahibi Ramazan A. (30), hayvanlarını otlattığı sırada yağışa yakalandı.
Bu sırada kırsal alanda ilerleyen şahsın yanına yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte şahıs hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Şahıs, kontrol amaçlı Karakoçan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
