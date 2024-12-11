Yanında çalışan kişiyi bıçakla öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim mahallesi Sağlık sokakta meydana geldi. İddiaya göre S.Ş ile Zafer Ateş henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ş., Zafer Ateş'i bıçakladı. Göğsünden yaralanan şahıs, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Derince Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis, zanlıyı Esentepe'de ablasının evinde yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet ile ilgili inceleme devam ediyor.