"Yanıyorum" diye feryat eden orman işçisinin tedavisi sürüyor

Seyitgazi ilçesinde çıkıp rüzgarın da etkisiyle Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan yangında Sarıcaova köyünde söndürme çalışmalarında yaralanan Kader Dereli'nin tedavisi devam ediyor.

Dereli'nin el, yüz ve bacaklarında 2 ve 3’üncü derece yanık olduğu tespit edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Tedavisine başlanan Dereli, ameliyat edildi. Enfeksiyon riskine karşın Şehir Hastane’nin yanık ünitesinde tutulan Dereli’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Dereli'nin eşi Asiye Dereli, sosyal medya hesabından hastanenin yanık ünitesinde tedavisi süren eşinin son halini paylaştı.

Fotoğrafta Kader Dereli’nin yüz, el ve bacaklarının sargılı olduğu görüldü.