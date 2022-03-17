Yanlış aşı yapıldı iddiasıyla 100 bin liralık tazminat davası açtı

Kahramanmaraş'ta inşaat mühendisi olan Ö.R, ilk doz Covid-19 aşısını yaptırmak için özel hastaneye gitti. Sinovac aşısını tercih eden Ö.R. bir ay sonra ikinci doz aşısı için de aynı hastaneye gitti. Ancak iddiaya göre bu defa Ö.R.'ye, Sinovac yerine Biontech aşısı yapıldı.

Durumu fark eden Ö.R., hastaneye giderek aşıların farklı olmasından dolayı Hayat Eve Sığar Uygulaması'nda aşısız göründüğünü belirtip düzeltilmesini istedi.

Düzeltme yapılmayınca Ö.R., avukatı Emine Nalçacı aracılığıyla Kahramanmaraş 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 100 lira maddi, 100 bin lira da manevi tazminat davası açtı.

"İKİNCİ AŞIYI SİSTEME GİREMEDİK"

Davaya tüketici mahkemesi sıfatıyla bakan Kahramanmaraş 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Ö.R.'ye aşıyı uygulayan sağlık çalışanı E.E. tanık olarak dinlendi.

Olay günü, Sinovac ve Biontech aşısı olmak isteyenleri 6'şarlı olarak grupladıklarını belirten E.E., "Biontech aşısı olmak isteyenleri davet ettiğimizde davacı en ön sırada idi. Aşıyı uyguladıktan sonra davacı, Sinovac aşısı olmak istediğini beyan etti. Bunun üzerine kendisine Biontech aşısı uygulandığını söylediğimizde kendisi ilk aşısının Sinovac olduğunu beyan etti" dedi.

E.E. sisteme ikinci aşının Biontech olduğunu kayıt düşmek istediklerini ancak sistem kabul etmediği için Sağlık Bakanlığı'na durumu ilettiklerini de söyledi.

Duruşma sonunda mahkeme, Ö.R.'nin aşının ardından yaşadığı mağduriyetteki maddi zararının tespiti için bilirkişi görevlendirilmesine karar verip davayı erteledi.



"İŞ TEKLİFİ ALDIĞI İNGİLTERE'YE GİDEMEDİ"



Ö.R.'nin avukatı Emine Nalçacı, birinci ve ikinci doz aşının farklı olmasından dolayı müvekkilinin mağdur olduğunu söyledi.



Ö.R.'ye İngiltere'den iş teklifi geldiğini ancak aşı sorunu nedeniyle yurt dışına çıkamadığını anlatan Nalçacı, dosyaya iş teklifinin belgelerini de sunduklarını ifade ederek şöyle devam etti:



"Müvekkilim ikinci doz Sinovac aşısını yaptırmak için özel bir hastaneye müracaat ediyor. Özel hastanede aşı uygulandıktan sonra kendisine Biontech yapıldığını fark ediyor ve bu fark ediş, sisteme işlenememe üzerine ortaya çıkıyor. Müvekkilimin 2'nci doz aşısı sisteme işlenmediği için birçok mağduriyet yaşıyor"



Ö.R.'nin uğradığı maddi ve manevi zarar nedeniyle hastaneye ihtarname gönderdiklerini söyleyen Nalçacı, hastaneden dönüş almadıklarını belirtti.



Nalçacı, "Özel hastanenin hizmet kusuru olduğu, hizmetin kötü işlemesi nedeniyle müvekkilim mağdur oldu. Şu anda da müvekkilin uğradığı maddi zararın tespiti için dosya, bilirkişiye verildi." dedi.

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