Yanlış dükkanı hedef alıp kurşunlayan şüphelilere tutuklama
İzmir'in Urla ilçesinde iş yerini kurşunlayan 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin asıl hedefinin kurşunlanan yerin yan tarafı olduğu belirlendi.
Hacı İsa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve olaydan önce iş yerini yağmalamaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelilerin, ifadelerinde yanlış iş yerini kurşunladıkları, asıl hedefin yan dükkan olduğu ortaya çıktı.
