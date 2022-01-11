Yanlış kişiye gönderilen mesaj hayatlarını mahvetti

Erzurum’un Palandöken ilçesinde yaşayan Nurten D. Ve Ümit D. Çifti, sosyal medya üzerinden katıldığı arkadaş grubundan cinsel içerikli fotoğraf mesajı aldı.

Nurten D., fotoğrafı şikayet etmek isterken grup yöneticisine atmak yerine yanlışlıkla komşularına gönderdi.

İddiaya göre, komşuları mesajı görür görmez 15-20 kişi ile çiftin yaşadığı eve gelerek çifte saldırdı.

Ümit D. durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine polis ekipleri çifti karakola götürdü.

Karakolda alınan ifadelerden sonra çift ve 4 çocuğu Palandöken Kaymakamlığı tarafından Erzurum’daki bir otele yerleştirildi.

Can güvenlikleri olmadığı için evlerine dönemeyen çift, yetkililerden yardım istiyor.



“15-20 KİŞİ EVE BASKIN YAPTI, KAPILARIN KİLİTLERİ KIRILDI”

Yanlış mesajın hayatlarını kararttığını söyleyen Nurten D., “Eve gelip bize saldırdılar. Fotoğraf yanlış oldu, gerçek olsaydı her şeyi arkamda bırakıp terk ederdim. Evimize geldiler, açıklamasını yaparken benim yüzüme vurdu. Karakola gittik, eve geçtik sonra tekrardan evi bastılar. 2 gün kapıda kaldık, hastanelerde yattık sonra polise sığındık. Ev sahibimizde eve gelmeyin diyor. Ne yapacağız bilmiyorum, elimdeki bütün kanıtlar savcılıkta. 15-20 kişi eve baskın yaptı, kapıların kilitleri kırıldı. Çocuklarımda evdeydi, büyük kızıma bile vurdular” dedi.



“KORKUMUZDAN EVE GİDEMİYORUZ”

Evde yattığı sırada baskına uğradıklarını belirten Ümit D., “Evimize gidemiyoruz, otele yerleştirdiler bizi. Karşı tarafın tehdidi devam ediyor. Korkumuzdan evimize gidemiyoruz” şeklinde konuştu.

