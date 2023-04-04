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Yanlış kişiyi kaçırıp bıraktılar

İstanbul Sultangazi'de telefon dükkanı bulunan Şehmus Kılıç, silahlı ve maskeli kişiler tarafından kaçırıldı. Ancak yanlış kişiyi kaçırdıklarını anlayan zanlılar, bir süre sonra Şehmus Kılıç'ı bıraktı. Polis, Kılıç'ı kaçıran kişileri arıyor.

Yanlış kişiyi kaçırıp bıraktılar

'un Sultangazi ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan telefon dükkanına gelen eli silahlı ve maskeli 6 kişi, iş yeri sahibi Şehmus Kılıç'ı silah tehdidiyle kaçırdı.

1 Nisan Cumartesi günü meydana gelen olayda zanlılar, otomobile bindirdikleri Kılıç'ı, Kağıthane'de bulunan bir depoya götürdü burada ona bir video izletti.

Yanlış kişiyi kaçırıp bıraktılar - 1

Videodaki kişinin Şehmus Kılıç olmadığı anlaşılınca bu kişiler Kılıç'ı tekrar iş yerine bıraktı.

Yanlış kişiyi kaçırıp bıraktılar - 2

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis zanlıları arıyor.

Kılıç'ın ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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