Yanlış kişiyi kaçırıp bıraktılar

İstanbul'un Sultangazi ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan telefon dükkanına gelen eli silahlı ve maskeli 6 kişi, iş yeri sahibi Şehmus Kılıç'ı silah tehdidiyle kaçırdı.
1 Nisan Cumartesi günü meydana gelen olayda zanlılar, otomobile bindirdikleri Kılıç'ı, Kağıthane'de bulunan bir depoya götürdü burada ona bir video izletti.
Videodaki kişinin Şehmus Kılıç olmadığı anlaşılınca bu kişiler Kılıç'ı tekrar iş yerine bıraktı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis zanlıları arıyor.
Kılıç'ın ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.