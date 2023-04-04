Yanlış kişiyi kaçırıp bıraktılar

İstanbul'un Sultangazi ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan telefon dükkanına gelen eli silahlı ve maskeli 6 kişi, iş yeri sahibi Şehmus Kılıç'ı silah tehdidiyle kaçırdı.

1 Nisan Cumartesi günü meydana gelen olayda zanlılar, otomobile bindirdikleri Kılıç'ı, Kağıthane'de bulunan bir depoya götürdü burada ona bir video izletti.

